Prefeitura de Apuí vai gastar mais de R$ 1 milhão em materiais de limpeza

O prefeito de Apuí, interior do Amazonas, Marcos Lise (PSC), vai pagar mais de R$ 1 milhão para a compra de materiais de higiene e limpeza. Cinco empresas venceram o processo de licitação, a ata foi publicada nesta terça-feira (27), no Diário Oficial dos Municípos (DOM).

O documento informa que as empresas atenderam as exigências do edital. A primeira empresa é a R. de Souza Santos Comercial inscrita no CNPJ sob o n.º 01.776.529/0001-64 e receberá o valor global de R$ 453.445,32 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), com sede no município de Apuí.

A segunda empresa que irá receber o montante é a Washington de Souza Paula inscrita no CNPJ sob o n.º 09.122.852/0001-26, e receberá o montante de R$ 434.884,50 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), também situada na sede do município.

A terceira é a Constrular Comercio de Produtos Alimentícios Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 03.097.800/0001-60, com o valor global de R$ 108.646,51 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), com sede no centro de Apuí.

Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 02.338.791/0001-90, com valor global de R$ 533.469,96 (quinhentos e trinta e três mi Valor: l, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), com sede no município.

E por último a Super Lider Comercio Varejista de Produ Empresa 05 tos Alimentícios Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 63.668.222/0001-05, no valor global de R$ 2.015,70 (dois mil e quinze reais e setenta centavos), também com sede em Apuí.

A ata integral encontrar-se disponibilizada para consulta na SEMAD, órgão gerenciador.

Veja o documento: