Prefeitura de Boca do Acre pretende gastar mais de R$ 26 milhões com pavimentação

A prefeitura de Boca do Acre (1026 quilometros de Manaus) pretende gastar R$ 26 milhões com a pavimentação asfáltica do município, com cerca de 34 mil habitantes. O contrato chama atenção pelo alto valor que custará aos cofres públicos.

O contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta quinta-feira (01), em favor da empresa Compasso Construções Terraplanagem e Pavimentação, inscrita sob o CNPJ de nº 63.688.337/0001-53.

A empresa localizada na avenida Torquato Tapajós, em Manaus, receberá o montante de e R$ 26.490.352,39 (vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).

No documento, o prefeito de Boca do Acre, José Maria, não informa quais as ruas serão beneficiadas e nem o tempo em que a obra será executada.

