Prefeitura de Borba pretende gastar mais de R$ 1 milhão com pavimentação

Redação AM POST

A prefeitura de Borba, interior do Amazonas, pretende gastar R$ 1 milhão com a pavimentação asfáltica do município, com cerca de 50 mil habitantes. O contrato chama atenção pelo alto valor que custará aos cofres públicos.

Continua depois da Publicidade

A adjudicação da licitação o fui publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta quarta-feira (28), em favor da empresa a J B Rabelo Eireli, inscrita sob o CNPJ de nº 28.871.419/0001-38.

A empresa localizada no centro do munucípio de Borba, e receberá o montante de R$ 1.900.764,12 (um milhão novecentos mil setecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

No documento, o prefeito de Borba, Simão Peixoto, informa que o serviço será realizado no distrito de Axinin, zona rural do município.

Continua depois da Publicidade

Veja o documento:

Em agosto, o prefeito já havia fechado um contrato com a mesma empresa, no valor de R$ 15 milhões.

Continua depois da Publicidade

Leia mais em: Prefeitura de Borba vai pagar mais de R$ 15 milhões para empresa realizar pavimentação no município