Prefeitura de Coari pretende gastar mais de R$11 milhões dos cofres públicos com serviços médicos

A prefeitura de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus) pretende gastar mais de R$11 milhões com serviços médicos especializados, para atendimentos de urgência, emergência e médicos cirúrgicos, para o do Hospital Regional do município. A informação consta no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM).

De acordo com extrato do termo de contrato, firmado no dia 23 de fevereiro deste ano, e publicado no DOM-AM nesta segunda-feira (27), o valor estimado da contratação é de R$11.672.028,00 (onze milhões seiscentos e setenta e dois mil e vinte e oito reais). A duração é de 12 meses.

A empresa vencedora do certame é a Mamoré Gestão em Saúde Eireli, que pertence a empresária Francisnalva Mendes Rodrigues, inscrita sob o CNPJ n.º 11.274.624/0001-13. Nome fantasia Mamoré Distribuidora Hospitalar, atua principalmente no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, localizada na avenida Leonardo Malcher, n.º 2964, bairro Praça 14 de Janeiro, Manaus/Amazonas.

De acordo com o documento, o Secretário Municipal de Saúde, Geovane Barros Guimarães, fez a contratação de empresa.