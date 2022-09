Prefeitura de Coari vai pagar mais de R$ 28 milhões para empresa realizar pavimentação no município

Redação AM POST

Para pavimentar as ruas de Coari, interior do Amazonas, o prefeito Keitton Pinheiro (PP), pretende gastar mais de R$ 28 milhões de reais. Os contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM), da última sexta-feira (23).

O contrato foi fechado no dia 12 de agosto deste ano, pelo prefeito, com a empresa Plastiflex Empreendimentos da Amazônia LTDA, com duração de até 180 dias de execução, no valor global de R$ 28.973.099,10 (vinte e oito milhões,

novecentos e setenta e três mil, noventa e nove reais e dez centavos) dos cofres públicos da cidade.

A empresa irá pavimentar e recuperar ruas. Segundo o site da Receita Federal, a Plastiflex Empreendimentos da Amazônia tem sede em Manaus e tem como atividade principal obras de alvenaria.

Keitton não detalha na publicação do DOM onde a obra será realizada, em que trechos e a quantidade de ruas.