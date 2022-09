Prefeitura de Eirunepé vai gastar R$ 1,4 milhão em limpeza de vias públicas

O prefeito em exercício de Eirunepé, interior do Amazonas, Raimundo Tomaz, fechou um contrato no valor de R$ 1,4 milhão para a limpeza de vias públicas do município. A empresa vencedora foi a Elfa Construções e Limpeza LTDA e o extrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) dessa sexta-feira, 16.

O contrato informa que a empresa atendeu as exigências do edital. A Elfa Construções e Limpeza LTDA tem o CNPJ n° 03.131.906/0001-33, e receberá um montante no valor de R$ 1.464.700,50 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos reais e cinquenta centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais.

Não há informado no documento quais as ruas e bairros que serão beneficiadas com a limpeza e nem qual a data para inicio dos trabalhos.