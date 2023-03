Prefeitura de Humaitá vai gastar mais de R$ 2,8 milhões na compra de combustível

Redação AM POST

A prefeitura de Humaitá vai gastar R$ 2.864.840,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta Reais) para a aquisição de combustível e lubrificantes. O extrato do contrato que teve a empresa Bandeira e Nunes LTDA foi publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas nesta terça-feira (07).

No documento consta a informação de que a licitação visa atender as necessidades do complexo administrativo municipal das secretarias do município.

O alto valor chama bastante atenção. Levando em consideração que o preço do litro da gasolina está próximo de R$ 7, o valor que a prefeitura irá gastar daria para comprar 350 mil de litros de combustível.

O contrato tem validade de 12 meses e deve valer até 18 de julho de 2023, conforme nota de empenho.