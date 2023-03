Prefeitura de Itacoatiara vai gastar mais de R$6 milhões dos cofres públicos com aluguel de ambulâncias

Redação AM POST

A prefeitura de Itacoatiara, município do Amazonas, irá gastar mais de R$6 milhões com aluguel de ambulâncias, de suporte avançado Tipo D, com condutor, e 03 (três) ambulâncias de suporte básico Tipo B, com condutor, visando atender as necessidades do município. A informação consta no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM) nesta quarta-feira (1).

De acordo com extrato do termo de contrato publicado no DOM-AM, o valor estimado da contratação é de R$6.870.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta mil reais). O contrato não detalhe o tempo de duração.

A empresa vencedora do certame é a Millennium Locadora LTDA, que está em atividade desde 2005 e pertence aos empresários Ivair Ferreira e Francisca Rabelo Ferreira. Ela atende pelo nome fantasia MILLENNIUM RENT A CAR, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o documento, o prefeito do município, Mário Jorge, fez a contratação de empresa.