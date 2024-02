Prefeitura de Itapiranga deverá explicar condições de fornecimento de água ao MPAM

Notícia do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) iniciou um Procedimento Extrajudicial para averiguar o fornecimento de água no município de Itapiranga. A investigação envolve a Prefeitura local e o Departamento de Águas e Saneamento de Itapiranga (Deasi), com o objetivo de obter esclarecimentos sobre o método de abastecimento de água na região.

De acordo com informações recebidas, o serviço de fornecimento de água em Itapiranga é realizado por meio de poços e caixas de armazenamento que estão diretamente ligadas à rede de distribuição.

O prazo estabelecido para que a Prefeitura de Itapiranga e o Deasi prestem esclarecimentos ao MPAM é de dez dias. A iniciativa visa garantir a transparência e a regularidade do fornecimento de água à população do município, assegurando a qualidade e a eficiência desse serviço essencial.