Prefeitura de Lábrea gastará mais de R$ 2 milhões com alimentos

A prefeitura de Lábrea, município distante 855 km da capital Manaus, vai gastar mais R$ 2 milhões na compra de generos alimentícios. O contrato foi assinado no dia 01 de setembro deste ano e somente nesta quinta-feira (8), foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

Segundo o documento, a aquisição é feita para atender demandas dos órgãos da administração municipal.

O contrato foi formalizado para a empresa Lopes e Nascimento LTDA-EPP, inscrita sob o CNPJ de nº 23.827.261/0001-85, com sede no município de Lábrea e com a atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral.

O valor global é de e R$ 2.126.925,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos e vinte e cinco

reais).

