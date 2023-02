Prefeitura de Manicoré vai gastar mais de R$ 2 milhões dos cofres públicos com kit escolar

Redação AM POST

O prefeito de Manicoré, interior do Amazonas, Lúcio Flávio, firmou contratos com três empresas para compra de kit escolar no valor de mais de R$ 2 milhões. O despacho foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), nesta sexta-feira (10).

De acordo com o documento, o objetivo da licitação é a aquisição de kits escolares para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. O valor total que será gasto dos cofres públicos do município é de R$ 2.798.068,50 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos),

As empresas que ganharam a licitação foi: Lotus Representante Comercial LTDA, Cnpj: 03.184.552/0001-

95, no valor global de: R$ 1.375.385,00 R$ 1.375.385,00 (Um milhão trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais). Clebe Arruda da Rocha, CNPJ: 21.707.020/0001-77, no valor global de: R$ 822.148,50 (Oitocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). E a empresa S. I. Comercio Varejista de artigos de papelaria LTD, CNPJ: 48.572.802/0001-00, no valor global de: R$ 600.532,00 (Seiscentos mil, quinhentos e trinta e dois reais).