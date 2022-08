Prefeitura de Nova Olinda do Norte vai pagar mais de R$ 9 milhões para empresa realizar pavimentação no município

Redação AM POST

A prefeitura de Nova Olinda do Norte gastou milhões de reais com a pavimentação asfáltica do município, com cerca de 38 mil habitantes. O contrato chama atenção pelo alto valor que custará aos cofres públicos.

O despacho de homolação fui publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta segunda-feira (22), em favor da empresa J. De O Lemos – EPP. inscrita sob o CNPJ de nº 11.014.713/0001-20.

A empresa localizada na avenida sete de setembro, no próprio município receberá o montante de e R$ 9.288.375,98 (nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

No documento, o prefeito de Nova Olinda do Norte Adenilson Reis, não informa quais as ruas serão beneficiadas e nem o tempo em que a obra será executada.

Em julho deste ano a prefeitura já havia fechado um contrato no valor de R$ 2.989.239,22 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), com a mesma empresa.