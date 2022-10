Prefeitura de Novo Aripuanã vai gastar mais de R$ 2 milhões com eletrodomésticos e equipamentos industriais

Redação AM POST

A Prefeitura de Novo Aripuanã vai utilizar R$ 2 milhões de verba pública com duas empresas para a aquisição de eletrodomésticos e equipamentos industriais para as Secretaria Municipais, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira (05).

De acordo com o Despacho de Homologação do Pregão Eletrônico n. 028/2022 – CPL/SRP, assinado pelo prefeito Jocione Souza. A empresa A. C. Guimarães EIRELI – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 4.039.305/0001-11 vai receber R$ 1.609.765,00 (Um milhão, seiscentos e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais) e a Medhaus Comércio produtos hospitalares Eireli inscrito sob o CNPJ de nº 23.611.514/0001-89 ganhará R$ 1.513.790,00 (Um milhão, quinhentos e treze mil, setecentos e noventa reais).

O prefeito não especificou quais as são as secretarias que irão receber as compras.