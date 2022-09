Prefeitura de Novo Aripuanã vai gastar mais de R$ 2 milhões dos cofres públicos com material gráfico

Redação AM POST

O prefeito de Novo Aripuanã, interior do Amazonas, Jocione Souza, firmou um contrato com a gráfica Webox Comunicação Visual – Eireli no valor de mais de R$ 2 milhões. O despacho foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), nesta quarta-feira (21).

De acordo com o documento, o objetivo da licitação é a confecção de material gráfico. O valor total que será gasto dos cofres públicos do município é de R$ 2.777.326,00 (Dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais), com vigencia de 12 meses.

Segundo consta no site da Receita Federal, a empresa inscrita sob o CNPJ nº 28.503.650/0001-79 tem sede em Manaus e tem como principal atividade a impressão de material para uso publicitário.

O certame não informa qual secretaria vai se beneficiar pelo serviço, o tempo que o contrato vale, o se tem alguma quantidade pré-estabelecida para atender o município.