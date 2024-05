Prefeitura de Presidente Figueiredo vai gastar quase R$ 1,5 milhão em bicicletas e capacetes para alunos

A administração municipal de Presidente Figueiredo, comandada pela prefeita Patrícia Lopes (União Brasil), parece estar pedalando na contramão da responsabilidade financeira e da transparência ao planejar um gasto exorbitante de quase R$ 1,5 milhão em bicicletas e capacetes para alunos da rede municipal.

O anúncio desse investimento, em meio a tantas carências e necessidades prementes na área da educação, levanta sérias questões sobre as prioridades da gestão da prefeita Patrícia Lopes e a eficiência na utilização dos recursos públicos.

O processo de contratação foi realizado por meio de pregão eletrônico. A empresa que vai fornecer os equipamentos é a Hadar Manutenção Conservação e Empreendimentos LTDA, que opera com o CNPJ 17.577.025/0001-55.

De acordo com informações do site Receita Federal, a empresa, localizada na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus, tem como atividade principal locação de automóveis sem condutor e possui um capital de 1.500.000,00. O contrato, publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios (DOM) desta terça-feira (7), foi assassinado no dia 22 de abril e vale por 180 dias. O prazo para fornecer os equipamentos é de 60 dias, conforme o documento.

Ainda conforme o documento, o dinheiro usado para pagar a empresa será da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No entanto, falta transparência quanto à quantidade exata de bicicletas a serem adquiridas e a ausência de informações claras sobre os critérios de seleção da empresa contratada.

Além disso, é crucial destacar que, em um momento em que as escolas enfrentam inúmeras dificuldades, o investimento milionário em bicicletas e capacetes pode ser considerado inadequado e até mesmo desperdício de recursos públicos.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com assessoria da prefeitura para saber a quantidade exata de equipamentos que serão comprados e qual o objetivo dessa aquisição. Porém, até a publicação desta matéria não obteve retorno, mas o espaço segue aberto.

