Preliminares das defesas são rejeitadas e julgamento de Bolsonaro e aliados segue mantido

Notícias de Política – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira (9) pela rejeição de todas as questões preliminares apresentadas pelas defesas dos réus no processo sobre o núcleo central de uma trama golpista que visava manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

Entre as alegações das defesas estava o suposto cerceamento de defesa devido ao grande volume de documentos anexados pela Polícia Federal. Moraes argumentou que os materiais ficaram disponíveis por meses e que parte deles foi solicitada pelas próprias defesas, não havendo, portanto, prejuízo algum.

O relator também rebateu acusações de atuar como “juiz inquisidor”, afirmando que é função do magistrado assegurar a produção de provas relevantes e que “a ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório”.

Além disso, Moraes validou a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, cuja nulidade havia sido pedida por todos os defensores.

O julgamento, conduzido pela Primeira Turma do STF, pode resultar na condenação ou absolvição de Bolsonaro e outros sete réus, incluindo ex-ministros e militares, que respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Sessões estão previstas até sexta-feira (12) para conclusão da votação.