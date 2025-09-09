A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Preliminares das defesas são rejeitadas e julgamento de Bolsonaro e aliados segue mantido

Entre as alegações, estava o suposto cerceamento de defesa devido ao grande volume de documentos anexados pela PF.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 10:45 - Atualizado em 09/09/2025 às 10:46

Ver resumo

Foto: FAbio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Notícias de Política – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira (9) pela rejeição de todas as questões preliminares apresentadas pelas defesas dos réus no processo sobre o núcleo central de uma trama golpista que visava manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

PUBLICIDADE

Entre as alegações das defesas estava o suposto cerceamento de defesa devido ao grande volume de documentos anexados pela Polícia Federal. Moraes argumentou que os materiais ficaram disponíveis por meses e que parte deles foi solicitada pelas próprias defesas, não havendo, portanto, prejuízo algum.

O relator também rebateu acusações de atuar como “juiz inquisidor”, afirmando que é função do magistrado assegurar a produção de provas relevantes e que “a ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório”.

PUBLICIDADE

Leia mais: Moraes diz que anotações em agenda já são início de execução do golpe

Além disso, Moraes validou a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, cuja nulidade havia sido pedida por todos os defensores.

O julgamento, conduzido pela Primeira Turma do STF, pode resultar na condenação ou absolvição de Bolsonaro e outros sete réus, incluindo ex-ministros e militares, que respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Sessões estão previstas até sexta-feira (12) para conclusão da votação.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Política

Moraes diz que anotações em agenda já são início de execução do golpe

Relator afasta argumentos de que provas seriam apenas cogitações.

há 12 minutos

Polícia

Veja o momento em que ‘Livrinho’ é assassinado a tiros no interior do Amazonas

David Torres de Oliveira, conhecido como Livrinho, foi baleado no abdômen e não resistiu; polícia investiga possível execução.

há 14 minutos

Política

Em menos de cinco minutos de sessão, Fux anuncia divergência de Moraes em julgamento no STF

Ministro anunciou que irá divergir do ministro Alexandre de Moraes nas questões preliminares levantadas pelas defesas.

há 16 minutos

Brasil

Vereadores de BH declaram Alexandre de Moraes ‘persona non grata’

Proposta aprovada em votação simbólica cita gesto considerado obsceno do ministro e sanções dos EUA.

há 18 minutos

Manaus

Lula evita falar com a imprensa de Manaus durante evento; presidente é alvo de críticas após decreto de “privatização dos rios”

Presidente cumpre agenda no Amazonas em meio a críticas sobre decreto que inclui hidrovias da Amazônia no Programa Nacional de Desestatização.

há 18 minutos