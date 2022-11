Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade destaca importância do 15 de novembro para a democracia brasileira

Redação AM POST

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), destaca, neste 15 de novembro, que a Proclamação da República abriu caminho para que pudéssemos viver o atual estado democrático. Com o presidencialismo, o protagonismo político foi alterado, garantindo as características organizacionais da política nacional.

“O Brasil celebra hoje o feriado de Proclamação da República. Há 133 anos, Dom Pedro II foi retirado do trono, marcando o fim da monarquia no país. O marechal Deodoro da Fonseca foi destacado como presidente e o presidencialismo se tornou o sistema de governo. Esse foi o caminho que a nossa política seguiu para se tornar uma República. Foi assim que chegamos até aqui, com eleições, que nos garantem a democracia. Sou um democrata por essência e, neste dia, agradeço a todos que nos antecederam e que abriram caminho para que todos possam acessar cargos públicos e contribuir com a sociedade em que vivemos”, falou.

15 de Novembro

Desde 1949, 15 de Novembro é feriado nacional, regulamentado pela Lei Federal 662, do presidente Eurico Gaspar Dutra. Nessa data histórica, a Monarquia chegou ao fim e a Era Republicana teve início no Brasil, instaurando o regime presidencialista. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca.

A Proclamação da República representou o fim do Brasil Império, que havia durado cerca de 70 anos. Dom Pedro II, que era o imperador, foi banido do Brasil com a sua família, e embarcado para a Europa na madrugada do dia 17 de novembro.