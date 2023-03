Presidente da Aleam, Roberto Cidade destaca capacidade técnica de Umberto Ramos, novo superintende regional da PF no Amazonas

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), participou nesta quarta-feira, 1º de março, da solenidade de posse do novo superintendente regional da Polícia Federal do Amazonas, delegado Umberto Ramos.

Realizado na sede do Ministério Público Estadual (MPE-AM), o evento contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues e de diversas autoridades estaduais.

“É importante a gente ter um amazonense à frente da superintendência da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas. Confio na capacidade dele e sei que vai conduzir os trabalhos da superintendência da melhor forma possível. É um homem que sempre honrou sua atividade por todos os estados em que atuou e, com certeza, não será diferente aqui no Amazonas, terra em que nasceu. Ele vem de uma família de Parintins e hoje muito nos orgulha ele estar assumindo esse posto tão alto na Polícia Federal no Amazonas. Parabéns, Umberto. Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde e discernimento pra você exercer mais essa missão”, falou o parlamentar.

Nomeado para comandar a Superintendência da PF no Amazonas, o delegado Umberto Ramos é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e foi secretário-executivo de Segurança Pública do Estado do Amazonas.

Em 2003, foi Delegado de Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Em 2015, foi superintendente da PF em Goiás e, em 2020, foi chefe de gabinete da Polícia Federal. Também já ocupou o cargo de diretor da Academia Nacional de Polícia.