Presidente da Aleam Roberto Cidade destaca importância dos investimentos em segurança pública

Redação AM POST

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), participou nesta segunda-feira (16), da solenidade de entrega de viaturas e equipamentos de reforço à segurança pública. Ao lado do governador Wilson Lima (UB), Cidade ressaltou a importância da entrega que se apresenta como um investimento essencial no combate à criminalidade.

“O governador Wilson Lima realiza hoje mais um importante passo no combate ao crime em nosso Estado. Essa melhoria na segurança pública, com certeza, será percebida de forma gradual pela população. Os investimentos estão chegando, a tropa está ficando fortalecida e, muito em breve, as pessoas vão sentir essa melhoria no dia a dia”, falou.

O governador entregou 68 novas viaturas de quatro e duas rodas e outros 4 mil itens em equipamentos, entre eles aparelhos GPS, lanternas, redes, mochilas, botes e telas de projeção. O reforço no combate à criminalidade e salvamento no estado é destinado à Polícia Militar do Amazonas (PMAM), à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e ao Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM).