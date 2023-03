Presidente da Aleam, Roberto Cidade destaca importância dos investimentos na promoção do esporte no Amazonas

Redação AM POST

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), participou nesta sexta-feira, 3/3, do lançamento realizado pelo governador Wilson Lima, do pacote de investimentos para área esportiva no valor de R$ 8,4 milhões. Além do incentivo financeiro que deve estimular os atletas, o pacote também prevê a implementação dos projetos Formando Campeões e Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, que irá apoiar, de imediato, 14 atletas amazonenses pré-olímpicos.

“O esporte, sem dúvida, é uma importante ferramenta de inclusão social. Ajuda a tirar crianças e adolescentes das ruas, diminuindo os riscos da marginalidade. Promove a integração entre as comunidades sem falar, é claro, na promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Também na Aleam, nós incentivamos a prática esportiva porque enxergamos no esporte um importante e indispensável caminho para uma vida melhor. Parabenizo o governador Wilson Lima por sempre incentivar o esporte em todas as esferas, comunitárias, de base e de alto rendimento”, falou.

No evento, o governador anunciou o pagamento dos contemplados no edital Bolsa Esporte 2022, que visa contribuir para formar mais atletas amazonenses no cenário nacional e internacional. Serão contemplados 89 atletas, desde a base, paratletas, de alto rendimento e alto rendimento olímpico.

Foi anunciado ainda a ampliação do Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior, o +Pelci, que passa a alcançar 15 mil jovens e crianças em todo o Amazonas. São cinco mil a mais, além dos 10 mil já atendidos por meio dos projetos Mais Futevôlei nos Bairros, Escolinhas nos Bairros e Campeões da Vila que fazem parte do +Pelci. Atualmente, o programa atende 35 núcleos na capital e seis polos nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

Outro investimento que será executado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) é o projeto Formando Campeões. O projeto tem o objetivo de apoiar a formação de mais de 500 jovens de diferentes zonas da capital com potencial competidor por meio da inclusão de crianças e adolescentes à prática do esporte, na modalidade de lutas marciais, auxiliando no desenvolvimento físico, psíquico e social.