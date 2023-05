Presidente da Aleam, Roberto Cidade, faz balanço dos primeiros 100 dias da 20ª Legislatura

Redação AM POST*

Ao completar 100 dias do mandato da 20ª Legislatura, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), fez um breve balanço sobre sua atuação parlamentar e sobre sua gestão enquanto presidente do parlamento estadual. Somente nestes 100 primeiros dias, o deputado presidente apresentou 70 Projetos de Lei (PL), quatro Projetos de Resolução Legislativa (PRL) e 151 Requerimentos.

“Estou aqui hoje para prestar contas dos meus 100 dias de mandato na 20ª Legislatura e para agradecer a Deus, à minha família e aos meus pares pela honra de ser reconduzido à presidencia desta Casa e, de modo especial, aos 105.510 votos de confiança dados a mim pelo povo do Amazonas. Foi o povo quem me concedeu a maior votação da história e que tem permitido que, como gestor e como parlamentar, eu possa vi ajudar o povo do meu Estado a avançar”, disse.

Dentre os feitos desses primeiros 100 dias destacados pelo parlamentar presidente estão a inauguração do Complexo de Esportes, Lazer e Condicionamento Físico Mestre Osvaldo Alves de Albuquerque, com a reforma da quadra poliesportiva coberta, piscina aquecida e academia ao ar livre; a realização da terceira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), que contou com a presença de 800 participantes entre vereadores, assessores e servidores das câmaras municipais dos 61 municípios do Amazonas e da capital.

O parlamentar destacou também a instalação da Procuradoria Especial da Mulher e a atuação do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI), que concluiu a revisão das leis orgânicas dos municípios de Japurá, Manicoré, Maués e Beruri e que está em fase de revisão e atualização de leis orgânicas junto a 28 municípios do Amazonas.

“Nossa gestão tem o compromisso com a população como um todo e também busca ter um olhar diferenciado para os servidores desta Casa. Iniciamos essa legislatura entregando o Complexo Esportivo Osvaldo Alves, realizamos a 3ª edição do Feclam e lotamos os auditórios da Aleam de participantes que vieram aqui para trocar conhecimento e debater melhorias para o bom êxito dos seus mandatos. Criamos a Procuradoria da Mulher que, em apenas dois meses, já tem dado muitos resultados positivos, ajudando a prender homens que não respeitam os direitos das mulheres. O CCOTI tem ajudado os municípios a avançarem através da revisão de suas leis orgânicas. Temos feito e temos o compromisso de fazer muito mais”, reforçou.

Roberto Cidade falou ainda sobre sua participação na reunião do Parlamento Amazônico realizada em Belém, no início do mês; da defesa do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM); da revitalização da BR-319 e do fortalecimento das ações em benefício dos municípios do interior do Estado.

“Enquanto presidente temos buscado fortalecer o parlamento estadual. Dessa forma, participamos do Parlamento Amazônico, onde reforçamos a necessidade de que criemos outras matrizes econômicas ao mesmo tempo que defendemos o modelo exitoso da ZFM. Também é pauta nossa e um sonho de todos que vivem no estado do Amazonas que a BR-319 seja recuperada e se torne transitável em sua plenitude. Volto nesta semana com a minha agenda pelo interior do Amazonas com o intuito de conhecer e fortalecer as iniciativas que podem beneficiar a população”, falou.

Reconhecimento dos pares

A atuação parlamentar do deputado presidente foi destacada pelos demais parlamentares presentes no plenário Ruy Araújo, que ressaltaram o perfil conciliador e o modo cortês e prestativo com que Cidade desempenha suas atividades na presidência da Aleam. A deputada Joana Darc (UB) agradeceu pelo apoio concedido a ela como presidente da Comissão de Proteção dos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

“Agradeço por todo apoio que o senhor tem dado à Comissão de Proteção dos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que presido. É a primeira vez que estamos tendo total apoio para averiguar denúncias e fazer material de conscientização. É bom ressaltar também que o apoio que o senhor dá a essa comissão é o mesmo que o senhor dá a todas as demais comissões desta Casa. Não temos nenhuma dificuldade para desempenhar as nossas atividades”, afirmou.

Parlamentar de oposição, o deputado Wilker Barreto (Cidadania) reforçou que nunca se sentiu cerceado em seu direito ao contraditório e que Cidade garante dinamismo à Assembleia Legislativa. “Nunca tive, sendo um deputado de oposição, nenhum cerceamento de vossa parte. Já falei outras vezes. Estamos em lados opostos, mas vossa excelência respeita esse parlamentar e permite que possa exercer na plenitude o seu direito de falar. Estamos em um parlamento dinâmico e diverso de opiniões porque o senhor permite e conduz para que ele assim seja”, atestou Barreto.

Deputados estreantes na 20ª Legislatura, Comandante Dan (PSC) e Rozenha (PMB) enalteceram o acolhimento dado aos novos parlamentares.

“Desejo ao senhor uma caminhada exitosa e desde já lhe agradeço pela forma com que conduz esta Casa. Palavras comovem, mas exemplos arrastam e vossa excelência permite que o exercício do nosso mandato ocorra de forma democrática”, afirmou.

Na mesma esteira, o deputado Rozenha destacou que o bom desempenho da Assembleia Legislativa só é possível dada à condução competente de Cidade.

“Sem a sua competência e gestão diferenciada, o bom desempenho que esta Casa tem não seria possível. O senhor é um deputado que tem noção do que esta Casa representa, que protege a instituição e protege a democracia”, disse.

Em seu quarto mandato como deputado estadual, Cabo Maciel (PL), foi outro parlamentar que reforçou o bom trânsito que Cidade tem com a totalidade dos deputados do Amazonas.

“Estou em meu quarto mandato como deputado estadual e lhe agradeço pela forma com que você tem conduzido esse parlamento. Tem respeitado a Democracia e dado aos deputados os meios necessários para exercer a sua função parlamentar da melhor forma possível. A gente sabe a importância de ter um bom presidente no poder, que atende a todos os deputados. Fico feliz de um ter um presidente que tem dado solução para os probelas desta Casa e dando liberdade para que todos os deputados desempenhem o seu papel”, afirmou.

Decano da Assembleia Legislativa, Sinésio Campos (PT) disse ser difícil separar a função parlamentar da atuação de Cidade como presidente da Aleam, uma vez que agrega e congrega com todos os parlamentares da Casa.

“Vossa excelência estreitou as relações institucionais de forma responsável, deixando claro que são poderes harmônicos, mas independentes. Possui uma posição cristalina, independente e em favor da Democracia. Esta Casa ganha muito com a sua gestão”, finalizou.