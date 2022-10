Presidente da Aleam, Roberto Cidade parabeniza, da tribuna da Casa, as vitórias para o Governo do Estado e para presidência da República

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), parabenizou da tribuna da Casa Legislativa, nesta segunda-feira (31), o governador Wilson Lima (UB) pela reeleição ao Governo do Amazonas e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela eleição. O deputado desejou sucesso aos vencedores e reforçou o desejo de respeito ao pleito, à escolha da maioria do eleitorado no Amazonas e no Brasil.

“Foi uma eleição democrática e precisamos respeitar a decisão soberana do povo brasileiro. Parabenizo ao presidente eleito Lula e ao governador Wilson Lima. A eleição foi decidida no voto, como tinha que ser. A partir de agora é respeitar a decisão, é entender que a eleição é isso. O governador Wilson Lima vai ter mais quatro anos para fazer um grande mandato e para poder contribuir com a população que, mais uma vez, depositou confiança nele”, declarou.

Cidade falou ainda sobre o respeito que a Assembleia Legislativa continuará a ter ao processo democrático e à escolha da decisão popular. “Aqui na Aleam sempre respeitamos todos os posicionamentos, sempre fui um democrata e acredito que a partir de hoje é trabalhar e torcer para que o povo do estado do Amazonas tenha melhorias na qualidade de vida, principalmente o povo do interior do Estado, que merece ter um olhar diferenciado de todos os políticos, seja em nível nacional ou local”, finalizou.