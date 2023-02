Presidente da Aleam, Roberto Cidade, reforça compromisso com a população e garante empenho no comando do parlamento estadual

Redação AM POST

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), abriu a primeira Sessão Ordinária da 20ª Legislatura, nesta terça-feira, 7, dando boas-vindas aos parlamentares e reforçando o compromisso de garantir que todos tenham as condições ideais para cumprirem seus mandatos com estrutura e qualidade.

“Os trabalhos da 20ª Legislatura iniciam hoje e fico muito feliz em exercer, mais uma vez, o papel parlamentar. Os deputados que chegam vêm para contribuir, para somar com os que renovaram seus mandatos. Nosso objetivo será ajudá-los, contribuir da melhor forma, dar a estrutura necessária para que possam fazer grandes mandatos. Parabenizo a todos os deputados que se elegeram, que se reelegeram e tenham certeza de que, da minha parte, todos terão toda a estrutura necessária para exercer um grande mandato”, reforçou.

Cidade falou ainda sobre a dupla responsabilidade que possui com a renovação de sua gestão como presidente reeleito, por unanimidade, da Assembleia Legislativa do Estado. O parlamentar agradeceu também pela confiança dos eleitores, que lhe concederam 105.510 votos, maior votação concedida na história a um deputado estadual do Amazonas.

“Nossa responsabilidade é enorme, mas estou preparado, otimista e focado. Tenho duas agendas e estou totalmente comprometido com ambas. Talvez tenha assumido, na minha primeira gestão como presidente, no pior momento da história, em meio a uma crise política e uma crise sanitária, porém, independentemente disso, buscamos adotar todas as medidas com equilíbrio e serenidade. Estamos começando uma nova legislatura, agora é trabalhar, é corresponder para a população da melhor forma possível e meu mandato é dessa forma, buscando fazer um bom trabalho, como o estado ao Amazonas merece”, finalizou.