Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, faz balanço de gestão à frente do parlamento estadual

O deputado estadual Roberto Cidade (UB) fez, durante a sessão plenária desta quinta-feira (15), a prestação de contas de seu biênio enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O parlamentar destacou a aprovação de leis importantes para o Estado e os avanços obtidos pela Casa durante sua gestão na presidência.

Dentre os pontos destacados pelo parlamentar estão a aprovação da Lei do Gás, do Auxílio Estadual Permanente, a regulamentação do transporte hidroviário e ainda a realização de duas edições do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), o reajuste de 38% nos vencimentos dos servidores da Assembleia, a modernização do plenário Ruy Araújo, a expansão do sinal de transmissão da TV Assembleia, entre outros.

Eleito para o segundo mandato com votação recorde, com 105.510 votos, Roberto Cidade reforçou o compromisso de trabalhar no alinhamento de iniciativas que promovam o maior desenvolvimento regional e resultem em melhorias para a população do Amazonas.

“A 19ª Legislatura foi muito produtiva. Tivemos muitos avanços, recordes de projetos aprovados de todos os deputados. Avançamos em setores como a Lei do Gás, que possibilitará a geração de emprego e renda para vários municípios do interior do Estado. Avançamos nas emendas parlamentares, os deputados conseguiram levar recursos e ajudar o interior de forma significativa. A pandemia, infelizmente, assolou muito o nosso Estado, mas nós vencemos e hoje o Amazonas está em crescimento. Os índices estão aí. O distrito industrial gerou mais de 100 mil postos de trabalho. Nossos esforços serão para fazer com que as coisas continuem a acontecer, que cheguem para as pessoas e o nosso estado continue a se desenvolver. É isso que nos importa”, afirmou.

O parlamentar falou ainda sobre a necessidade de trabalhar para que o interior do Amazonas seja ainda mais contemplado nas iniciativas da Aleam e do governo estadual.

“Os municípios do interior têm tido mais qualidade de vida, mas é certo que precisa ter mais. Tudo começa aqui na Assembleia. O Executivo executa, a gente fiscaliza e dá a sustentação para que as coisas aconteçam. Foi assim quando aprovamos o Auxílio Estadual Permanente, naquele momento em que a população precisava de um socorro, e tantos outros projetos que vieram do Governo. Nós aprovamos e a população sentiu lá na ponta. Precisamos e vamos fazer mais”, disse.

Cidade chamou atenção ainda para a regularização do transporte hidroviário, que permitirá ao Estado avançar em projetos próprios para o setor.

“Regularizamos o transporte hidroviário. Oitenta por cento das nossas vias são fluviais e não havia regulamentação. Nós éramos o Estado mais atrasado nesse sentido, mas sanamos isso e agora há a regulamentação devida. Encerramos a última sessão, a 19ª Legislatura com muitos avanços. Encerramos hoje os trabalhos na Assembleia com o sentimento de missão cumprida. Estou muito feliz, muito grato. Ano que vem vamos voltar mais preparados, mais maduros e focados para continuar trabalhando para o nosso bem comum, que é melhorar a vida dos amazonenses”, reforçou.

Boas-vindas e despedidas

Cidade deu boas-vindas aos 10 novos deputados estaduais, os parabenizou pela vitória nas urnas e despediu-se dos parlamentares que não lograram êxito nas eleições gerais de outubro.

“Teremos muitos desafios no ano que vem. Acredito que sempre é importante a renovação para oxigenar o parlamento, para termos mentes novas para debater e construir pautas novas. Não tenho dúvidas de que na 20ª Legislatura a Aleam vai continuar construindo, cumprindo com o seu papel”, falou.

Aos deputados estaduais que não permanecerão com mandatos, Cidade agradeceu pela boa convivência nos últimos anos e desejou sucesso em seus novos projetos.

“Acredito que o nosso primeiro mandato foi de muito aprendizado, mas também foi um mandato de revolução e isso só foi possível porque tive o apoio dos meus pares, que, assim como eu, sempre prezaram pelo bom debate e pela construção de caminhos. Foi assim que avançamos com a instituição das Emendas Individuais, com a digitalização do plenário. Desejo que na 20ª Legislatura possamos continuar construindo e melhorando a nossa Assembleia Legislativa”, disse.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar foi aparteado por diversos deputados. Wilker Barreto destacou que, sob a presidência de Cidade, o parlamento estadual se fortaleceu, sobretudo, porque sempre houve respeito e cortesia com os deputados de oposição.

“O presidente Cidade institui um dos grandes avanços desta Casa, que foram as emendas impositivas ok. Não tenho a menor dúvida de que isso foi o ponto principal desta Casa, aconteceu no seu biênio e isso ninguém lhe tira. Vossa excelência não interferiu nos trabalhos da oposição e sempre foi um grande maestro, sem prejudicar o trabalho de ninguém. Tenho certeza de que o senhor está ainda mais maduro para os desafios que virão e que o parlamento sai forte da sua presidência”, afirmou Barreto.

Decano da Assembleia, Serafim Corrêa destacou que Roberto Cidade resgatou as prerrogativas que cabem a um presidente do parlamento estadual.

“Cumprimento vossa excelência por ter sido um pacificador, por ter trazido para Casa serenidade e equilíbrio, não que antes não existisse, mas vossa excelência com o seu jeito, com sua maneira de ser conseguiu que todos nós aqui, ao final do mandato, estejamos em paz. Não há briga, não há confusão, pode haver divergências e isso é bom que exista, mas jamais agressividade, jamais hostilidade e esse mérito é preponderantemente de vossa excelência”, declarou.