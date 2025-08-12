A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Presidente da Câmara adia votação do fim do foro privilegiado e anistia

Decisão provoca reação da oposição que pressionava pela votação.

Por Natan AMPOST

12/08/2025 às 14:36

Notícias de política – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), surpreendeu ao anunciar que não pautará nesta semana dois dos principais projetos defendidos pela oposição: o fim do foro privilegiado e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. A decisão foi comunicada na terça-feira (12), durante reunião com líderes partidários, e reforça uma mudança clara de foco para o que ele classificou como a “pauta da pacificação”.

Na semana anterior, deputados oposicionistas chegaram a promover uma longa obstrução em plenário para pressionar pela votação das duas matérias. O protesto foi uma resposta direta à prisão domiciliar concedida ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A estratégia incluiu a paralisação dos trabalhos, em um gesto simbólico contra as decisões do Supremo Tribunal Federal e do governo petista.

Mesmo com a pressão, Hugo Motta optou por não dar andamento imediato às propostas.

O deputado federal Sostenes Cavalcante (PL-RJ), líder da oposição, manifestou insatisfação com a decisão. Ele reforçou que o acordo inicial previa que o foro privilegiado fosse votado primeiro, com aprovação nas duas Casas, para só depois tratar da anistia. “Assim, a gente tira a corda do pescoço dos parlamentares”, afirmou, criticando o atraso nas votações.

Em contrapartida, Hugo Motta defendeu que a prioridade para essa semana seria o debate sobre a adultização precoce de crianças nas redes sociais, tema que ganhou destaque nacional após um vídeo viral do influenciador Felca, que denunciou conteúdos impróprios envolvendo menores.

