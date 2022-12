Presidente da Câmara, Arthur Lira usa avião da FAB para ir e voltar de festa de filha de empresário

Redação AM POST*

Na condição de presidente da Câmara, Arthur Lira requisitou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir ao aniversário da filha de um empresário agropecuarista. O voo partiu de Brasília, no último sábado (3/12), às 21h30, com destino a Cuiabá. A informação é do jornalista Paulo Cappelli, do site Metrópoles.

Logo que a luxuosa festa acabou, Lira usou o mesmo avião da FAB para retornar à capital. Esse voo saiu de Cuiabá na madrugada de domingo, à 1h30, e pousou em Brasília às 3h50 da manhã. Outros quatro passageiros estavam no voo.

No documento da Aeronáutica que registra os voos, consta que Lira alegou motivos de “serviço” e “segurança”. O deputado, contudo, foi à festa de 15 anos da filha do empresário do agronegócio Cidinho Santos, ex-senador. Santos foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal em 2019, na Operação Carne Fraca.

Imagens da festa do último sábado foram divulgadas no Instagram da filha do empresário. O Gazeta Digital, portal de Cuiabá, registrou detalhes do evento com o título “Filha de Cidinho faz 15 anos em festa badalada cheia de milionários”.

Portais na internet registram que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também compareceu ao evento. O site da FAB não registra os nomes das pessoas que acompanharam Lira no voo.

Segundo o colunista, Arthur Lira foi procurado e informou, por meio de sua assessoria, que não se manifestará sobre o assunto. A assessoria de Ciro Nogueira ainda não retornou o contato.