Presidente da Câmara dos EUA pede abertura de impeachment de Biden

O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunciou nesta terça-feira (12) que está pedindo a abertura de um processo formal de impeachment do presidente Joe Biden, mesmo que ainda não existam provas as alegações de que ele lucrou diretamente com os negócios de seu filho fora do país.

A medida ocorre em meio à crescente pressão da direita para avançar com o processo. Parte da extrema-direita ameaça destituir McCarthy de seu cargo se ele não avançar com rapidez suficiente no processo de impeachment.

O presidente da Câmara também está tentando garantir votos como parte das negociações para manter o orçamento do governo além do prazo final de 30 de setembro para evitar uma paralisação.

“Estas são alegações de abuso de poder, obstrução e corrupção”, disse o republicano da Califórnia em comentários fora do seu escritório no Capitólio.

“Elas merecem uma investigação mais aprofundada pela Câmara dos Representantes. É por isso que hoje estou orientando nosso comitê da Câmara a abrir um processo formal de impeachment contra o presidente Joe Biden.”

As investigações do Partido Republicano lideradas pela Câmara ainda não forneceram nenhuma prova direta de que o presidente foi financeiramente beneficiou pelas negociações comerciais estrangeiras de Hunter Biden, seu filho.

McCarthy disse que está contratando, os deputados James Comer, de Kentucky, Jason Smith, de Missouri, e Jim Jordan, de Ohio, para liderar o processo.

O presidente da Câmara e outros republicanos proeminentes da casa também devem fazer uma apresentação contundente em uma reunião especial na quinta-feira (14) sobre as investigações do Congresso lideradas pelos republicanos.

Redação AM POST