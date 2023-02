Presidente da CMM, Caio André destaca união entre poderes na posse dos deputados estaduais na ALE-AM

Redação AM POST*

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), participou, nesta quarta-feira (1º/02) da solenidade de posse dos 24 deputados estaduais eleitos em 2022, que ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) para a 20ª Legislatura.

A cerimônia ocorreu no plenário Ruy Araújo do parlamento estadual, na zona centro-sul de Manaus. O evento também firmou a nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2023-2024, que será presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), eleito por unanimidade.

De acordo com o presidente da CMM, a expectativa para os próximos anos é positiva. Ele afirmou que o parlamento municipal estará à disposição para estreitar laços entre os poderes, resultando em maior celeridade para ações que beneficiem diretamente a população.

“A ideia é que os poderes estejam unidos na base do diálogo. Tenho certeza que esse é o objetivo de todos os deputados por meio do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, e se assemelha ao nosso, que é usar todos os esforços para que a população de Manaus seja beneficiada a partir dessa integração”, destacou o vereador Caio André.

A cerimônia de posse dos vereadores também contou com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

Após a eleição, os novos membros da Mesa Diretora foram empossados. São eles:

