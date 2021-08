Presidente da CMM é denunciado por compra superfaturada de café e açúcar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) denunciou nessa segunda-feira (2) o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), por suspeita de superfaturamento na compra de café e açúcar feita pela Casa Legislativa no último dia 23 de junho.

No documento o Comitê diz que realizou uma pesquisa de preços no site da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, no dia 26 de junho deste ano, em que constatou que o preço na licitação está acima dos preços praticados no mercado e pede instauração de uma investigação cível cabível contra o presidente da CMM e os demais responsáveis e beneficiários pelo processo de contratação.

Outro pedido é que a empresa fornecedora dos itens, A S OLIVEIRA & CIA LTDA-ME, sob o CNPJ nº 06.216.307/0001-00, também possa responder, de forma solidária pelo sobrepreço, “na medida em que nem mesmo orçamentos de forma equívoca, superestimados pela Administração, com valores a maior, podem justificar que fornecedores apresentem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado.”

