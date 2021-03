Presidente da CMM gasta quase R$ 14 mil do ‘Cotão’ com gasolina e aluguel de carros mesmo em home-office

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os gastos do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), com gasolina e aluguel de carros, no mês de janeiro, chegam a cerca de R$ 14 mil mesmo estando trabalhando em home-office desde 15 de janeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 002/2021.

O valor foi gasto da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o chamado ‘Cotão’, que é usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato. As atividades em plenário foram reduzidas em função da pandemia, mas as despesas não caíram na mesma proporção.

Desde o dia 8 de fevereiro, quando houve abertura dos trabalhos da 18ª Legislatura da CMM, os parlamentares acompanham as sessões de forma hibrida, alguns de forma presencial e outros em formato virtual.

A reportagem do AM POST, pediu posicionamento do vereador, por meio de sua assessoria de imprensa, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Porém, deixa aberto espaço para o parlamentar.

Veja na íntegra o demonstrativo do Ceap de David Reis:

GASTOS DAVID REIS COTÃO (CLIQUE AQUI)