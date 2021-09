Presidente da CMM vai gastar com aluguel 41 picapes para a Câmara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Com uma gestão cheia de gastos exorbitantes, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), pretende agora alugar 41 carros, modelo picape para o parlamento. No último dia 30 de agosto, o ato da presidência 011/2021 autorizou a locação de veículos para as comissões técnicas, sem especificar a quantidade de carros que serão alugados.

De acordo com aviso de licitação publicado no e-diário oficial eletrônico da última sexta-feira (3) as 41 picapes podem ser novas ou seminovas, com no máximo um ano de uso e itens obrigatórios como ar condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, cobertura de seguro e autorização para rodar 5 mil quilômetros por mês.

A empresa contratada para prestar o serviço será definida através de pregão presencial no próximo dia 20 de setembro.

Não há confirmação se os veículos serão alugadas para uso dos 41 vereadores da Casa, que tem direito a reembolso de despesas de R$ 18 mil por mês, para exercício do mandato, através do ‘cotão’.