Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz tem 1% .das intenções de voto para governo do AM

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid-19, tem apenas 1% das intenções das intenções de voto para o governo do Amazonas, segundo pesquisa espontânea do instituto RealTime Big Data, encomendada pela RecordTV Manaus divulgada nesta segunda-feira (13).

Pesquisa espontânea:

O ex-governador Amazonino Mendes (Podemos-AM) lidera a corrida para o Governo do Amazonas, com 6% das intenções de voto. Em seguida, aparece o atual governador Wilson Lima (PSC-AM), com 5%, David Almeida (Avante-AM), com 3%, e Eduardo Braga (MDB-AM) e Zé Ricardo (PT-AM), com 2% cada. Ricardo Nicolau (PSD-AM) e Omar Aziz (PSD-AM) aparecem com 1% cada. Outros nomes representam 2%. Branco ou nulo tem 14% e 64% não souberam ou não responderam.

Pesquisa estimulada:

O nome de Amazonino Mendes aparece com 28% das intenções de voto para governador do Amazonas em 2022, em pesquisa estimulada, quando os eleitores recebem uma lista de possíveis candidatos, de acordo com o levantamento. Em segundo lugar, estão empatados Zé Ricardo (PT-AM) e Wilson Lima (PSC-AM), com 15% cada.

Fonte: Terra Brasil Notícia