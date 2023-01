Presidente da Venezuela Nicólas Maduro manifesta apoio a Lula

Redação AM POST

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, repudiou a invasão aos prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto, no domingo (8). Os prédios e suas dependências foram depredados.

“Rejeitamos categoricamente a violência gerada pelos grupos neofascistas de Bolsonaro que têm agredido as instituições democráticas do Brasil. Nosso apoio a @LulaOficial e ao povo brasileiro que com certeza se mobilizará em defesa da Paz e de seu presidente”, escreveu o ditador.

“Manifestamos nosso apoio e solidariedade ao presidente @LulaOficial , diante dos atos de violência perpetrados por grupos neofascistas que pretendem dar um golpe de estado contra a democracia no Brasil e ignorar a vontade de seu povo.”