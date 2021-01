Presidente David Reis decreta suspensão de atividades na Câmara Municipal de Manaus

Redação AM POST

Devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, que além da situação de emergência está sob toque de recolher, o funcionamento da Câmara Municipal de Manaus (CMM) está suspenso até o dia 31 de janeiro. O objetivo da medida urgente é diminuir a propagação da covid-19 na capital amazonense.

A decisão anunciada nesta sexta-feira (15/1) pelo presidente do parlamento municipal, vereador David Reis (Avante), consta do Ato 002/2021 da Mesa Diretora da Casa, já publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal.

David Reis explica que pesou para decisão da Mesa Diretora o aumento de novos casos e de mortes pela covid-19 e a falta de leitos hospitalares na rede de saúde, agravada pelo desabastecimento de oxigênio medicinal, tanto na rede pública quanto em hospitais particulares.

“Cientes da gravidade da situação que enfrentamos na nossa cidade, faltando oxigênio nas unidades de saúde de média e alta complexidade. Vidas estão sendo ceifadas, então, todos devemos contribuir para conter a disseminação desse vírus. E, a melhor saída, ainda é, o isolamento social”,

De acordo com o Ato da Mesa, somente os servidores que exercem atividades essenciais serão autorizados a entrar e permanecer do prédio da Câmara, os demais, continuarão exercendo suas funções em regime de teletrabalho (home office).

“Precisamos cuidar de cada manauara, o exemplo começa pelos nossos servidores, por isso é essencial conter o avanço desta doença, obedecendo as medidas de segurança de não aglomerar, usar a máscara, ter sempre por perto o álcool em gel e lavar bem as mãos com água e sabão”, orienta o presidente.

Consultório on-line

Durante o tempo de suspensão das atividades presencias na Câmara, os servidores que estiverem no teletrabalho contarão com suporte adicional de assistência e orientação médica virtual oferecida pelo Departamento Médico da Casa, que manterá médicos realizando atendimento on-line. Também será mantida uma equipe do setor médico à disposição dos servidores que estiverem executando serviços essenciais na sede do parlamento municipal.

*Com informações da Assessoria de Imprensa