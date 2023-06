Presidente do Amazonas FC teria dado relógio de luxo ao marido de Joana Darc, confirma ex-funcionário da deputada

Redação AM POST*

O relógio Rolex modelo Daytona, de 18 quilates, avaliado em cerca de R$ 300 mil, usado pelo empresário Aldenor Lima, marido da deputada estadual Joana Darc, teria sido ‘presente’ do presidente do clube de futebol Amazonas FC, Wesley Couto. Conforme o site Expresso AM, um ex-funcionário de campanha da deputada, que não quis se identificar com medo de represália, confirmou a informação e disse que a relação entre o dirigente do time e o casal é estreita.

Aldenor Lima aparece usando o item de luxo em foto feita em fevereiro deste ano, na posse do segundo mandato de Joana como deputado estadual e na legenda do post ela justifica que o relógio do marido é uma réplica de uma loja, que segundo o site Expresso AM, teria sido criada no mesmo dia que a reportagem entrou em contado com a deputada e o perfil, inclusive, nem existe mais. “O Rolex é réplica, lá da loja do tio @estevam.itensdeluxo. que tem os melhores primeira linha!”, disse ela.

Nesta semana foi revelado que Aldenor é irmão de Emerson Lima, ex-secretário da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), cuja o secretário adjunto, na época, era justamente Wesley, hoje presidente do Amazonas FC. Todos, aparentemente, já tiveram contato antes.

Time foi beneficiado com valor milionário

Vale lembrar que Joana Darc gerou mais uma polêmica no mês passado ao destinar R$ 3,5 milhões de emendas parlamentares ao time recém-chegado à série C, que também é patrocinado pela clínica veterinária pertencente ao seu marido. Segundo ela o dinheiro será para um projeto social que será feito pelo time. No entanto, outros clubes mais antigos, que possuem escolinhas de base, também poderiam ter sido beneficiados com o recurso. Aliás, se a proposta do programa é fazer o futebol amazonense ficar mais forte, por que beneficiar apenas um clube?

O valor da emenda de Joana Darc é maior que o patrocínio da Prefeitura de Manaus destinado a três clubes locais que estão disputando campeonato brasileiro neste ano, que foi de R$ 2,5 milhão, sendo R$ 1 milhão ao Amazonas FC; R$ 1 milhão ao Manaus FC e R$ 500 mil ao Nacional.

