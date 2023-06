Presidente do Chile, Gabriel Boric, gera polêmica ao fazer gesto ‘L’ durante show de Caetano Veloso

Durante sua visita ao Brasil, o presidente do Chile, Gabriel Boric, expressou críticas em relação à aproximação de Luiz Inácio Lula da Silva com o ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

No entanto, essa tensão foi rapidamente dissipada. Durante um show de Caetano Veloso no Teatro Municipal de Santiago, na terça-feira, dia 6, Boric fez um gesto com as mãos, formando o sinal ‘L’, enquanto acenava para o público presente.

Ao ser anunciado, o presidente de esquerda foi aplaudido pela plateia, composta também por muitos brasileiros. Boric estava no camarote do teatro acompanhado de sua namorada e do embaixador brasileiro em Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco.

A ação de Boric não passou despercebida pelos espectadores, que registraram o momento em que o presidente do Chile fez o gesto ‘L’.

Durante sua visita ao Brasil, onde participou de uma reunião com líderes sul-americanos organizada pelo ex-presidente Lula, o chileno demonstrou uma postura contrária ao brasileiro.

Lula, ao lado do ditador venezuelano, defendeu uma narrativa de que existe uma campanha contra a Venezuela, retratando-a como antidemocrática e autoritária.

Em uma entrevista concedida a jornalistas após o encontro com Lula, Boric criticou o discurso do líder petista.

“Não se trata de uma construção narrativa, mas sim de uma realidade. É uma situação séria, que pude presenciar nos olhos e no sofrimento de centenas de milhares de venezuelanos que chegam ao nosso país e que também exigem uma posição firme e clara em defesa dos direitos humanos, independentemente da cor política do governante de turno.”

Redação AM POST