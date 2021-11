Presidente do PL confirma filiação de Bolsonaro para o dia 22 de novembro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Há quase dois anos se estar filiado a um partido político, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), definiu que irá disputar a reeleição em 2022 no Partido Liberal (PL). O chefe nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, acaba de divulgar um vídeo onde informa a assinatura da ficha de filiação de Bolsonaro marcada para o dia 22 de novembro, em um “evento político” que será organizado pelo PL na capital federal.

“É com grande satisfação que anuncio que no dia 22 de novembro, a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro. Traremos nossos companheiros, nossos prefeitos, nossos amigos, nossos filiados para acompanhar essa filiação que é um assunto de grande importância desse país. Nós vamos ter uma grande participação nessa eleição e vamos fazer de tudo para colher o que for de melhor para nossa gente e possamos melhorar a vida do povo brasileiro”, declarou Costa Neto no vídeo.

Bolsonaro saiu do Partido Social Liberal (PSL) em novembro de 2019 após um racha e desde então vem analisando qual partido iria disputar a reeleição. Neste período, tentou criar o Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu o número de assinaturas suficientes.

No Amazonas, o PL é comandado pelo ex-ministro Alfredo Nascimento que já havia demostrado entusiasmo com a possível vinda do líder da nação ao partido. Alfredo tem mantido encontros reservados com o veterano do Exército Coronel Menezes, que é o único interlocutor do presidente Bolsonaro no estado.

