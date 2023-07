Presidente do PL pede expulsão do deputado Yury do Paredão que “fez o L” com ministros de Lula

Nesta segunda-feira (17), o presidente nacional do Partido Liberal (PL) , Valdemar Costa Neto, disse nas redes sociais que pediu a abertura de um processo interno para expulsar o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) da sigla após repercutir foto dele “fazendo o L” em agenda na última quinta-feira com ministros de Lula — Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

“Solicitei ao Diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal”, disse o presidente do partido de Jair Bolsonaro (PL).

O deputado federal, Carlos Jordy, disse que discorda da expulsão e sugeriu que a “melhor alternativa seria deixá-lo no sal”.

“Presidente, você estará fazendo o que ele quer. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL. E, se ele tentar sair do partido, perderá o mandato. Avalie!”, escreveu.

Bolsonaristas não gostaram da imagem e criticam o deputado nas redes sociais. “Fez o L seu porcalhao? Traidor! Vai lá lamber botas do ladrão vai”, disse um internauta.

O parlamentar pediu, há duas semanas, licença do seu mandato. Para a Câmara dos Deputados, ele solicitou nesta quarta-feira o afastamento por quatro meses para “tratar de interesse particular”.

Em maio deste ano, Yury do Paredão desagradou os dirigentes do partido ao comparecer a um evento com Lula. Desde o início de seu mandato, o parlamentar fez acenos ao governo federal. Em fevereiro deste ano, quando o Planalto articulava para evitar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ele chegou a retirar sua assinatura do requerimento.

Redação AM POST*