Presidente do PT, Edinho Silva ameaça intervir no diretório do Amazonas após crise interna e embate em reunião

Notícias de Política – O presidente nacional do PT, Edinho Silva, teria ameaçado intervir no diretório do Partido dos Trabalhadores no Amazonas após uma reunião marcada por fortes tensões internas, realizada nesta quinta-feira, 11, em Manaus.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Rosiene Carvalho, o encontro foi tomado por um clima de confronto entre os grupos políticos do deputado estadual Sinésio Campos e do vereador Zé Ricardo, que há anos protagonizam embates dentro da legenda.

Segundo bastidores, a reunião quase terminou em bate-boca depois de uma “lavagem de roupa suja” entre as duas alas. O episódio chegou ao auge quando Edinho Silva levantou da mesa, bateu com a mão e ameaçou intervir no diretório estadual caso os conflitos não sejam contidos.

As divergências internas no PT Amazonas se arrastam há anos e voltaram a ganhar força em meio às disputas locais, aumentando a possibilidade de um racha mais profundo dentro da sigla no estado.

Diálogo

Nas redes sociais, Edinho chegou compartilhar uma publicação sobre a reunião do PT em Manaus, com uma das fotos, inclusive, de Sinésio e Zé Ricardo de mãos dadas. No texto, contudo, o presidente do PT Nacional não cita a suposta intervenção.

“Hoje, estive na sede do PT Amazonas, em Manaus, reunido com partidos da Federação, da base aliada, movimentos sociais e sindicais para debater desafios para a floresta e para toda a reunião”, diz trecho da publicação.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com o deputado estadual Sinésio Campos e o vereador Zé Ricardo para solicitar um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.