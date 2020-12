Presidente do STF elogia prefeito Arthur Neto: “parlamentar ímpar”

Redação AM POST

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, não poupou elogios ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), durante sessão virtual de lançamento do “Programa Juízo 100% Digital”, na Corte Estadual de Justiça, ocorrida nessa sexta-feira (4/12).

Fux aproveitou o momento para elogiar a trajetória política de Arthur classificando-o como “um parlamentar ímpar”. “Hoje não identificamos praticamente ninguém a altura do parlamentar Arthur Virgílio Neto”, destacou.

O magistrado ressaltou a amizade que tem com o prefeito tucano e revelou que chegou até a orar por ele quando foi diagnosticado com câncer de próstata em 2017. “Arthur acompanhou minha caminhada. A gente constrói nosso presente com o nosso passado. Ele é meu amigo do passado, do presente e será até o ocaso das nossas vidas. É com muita emoção que me dirijo a você e esteja ciente que esteve em minhas orações quando acometido da doença, assim como eu também o fui”, disse o ministro.

O prefeito Arthur Neto manifestou nas redes sociais agradecimento pelos elogios do magistrado. “Fiquei muito emocionado com as palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, amigo de longa data, pessoa da mais alta estima e respeito. É sempre bom reencontrar, nem que seja virtualmente, pessoas queridas, como o também amigo e presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, a quem parabenizo pelo belo trabalho desenvolvido na Corte Judiciária”, disse Arthur.

“Fiquei, realmente, tocado pelo reconhecimento e digo, de coração, que sentirei saudade de fazer o melhor pela minha cidade. Em toda minha vida pública, ser prefeito é cargo o que mais me traz alegria e paixão”, completou.