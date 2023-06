Presidente dos EUA, Joe Biden comete gafe em discurso ao dizer ‘Deus salve a rainha’

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden cometeu uma gafe ao discursar nessa sexta-feira (16), na Universidade de Hartford, ao final de sua fala numa conferência para pedir mais controle às armas de fogo ao terminar seu discurso com “Deus salve a Rainha, cara”. A fala do presidente americano foi em conferência sobre o controle a armas de fogo no país.

A expressão “Deus salve a Rainha” era uma saudação comum a rainha Elizabeth 2ª, que por sete décadas ocupou o trono britânico, e representava tanto um sinal de patriotismo quanto o desejo de uma vida longa à monarca, que morreu em setembro do ano passado, aos 96 anos.

O momento viralizou nas redes sociais e confundiu quem acompanhava a fala na Universidade de Hartford, em Connecticut.

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Olivia Dalton, afirmou aos repórteres que o presidente estava “comentando com alguém na multidão”. De acordo com ela, ele não teve tempo de interagir mais com a plateia porque uma tempestade se aproximava e ele precisava sair.

