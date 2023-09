Presidente Lula propõe sigilo de votos no STF para evitar animosidades

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou nesta terça-feira (5) sua opinião sobre a divulgação pública dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo que as posições individuais dos magistrados não sejam tornadas públicas. Ele argumentou que essa medida ajudaria a evitar “animosidade” contra as instituições do país.

Lula enfatizou a importância de respeitar as instituições democráticas e enfatizou que não cabe ao presidente da República expressar gostos pessoais em relação às decisões do STF. Ele afirmou: “A Suprema Corte decide, a gente cumpre. É assim que é”. O ex-presidente também sugeriu que a sociedade não deveria ter acesso aos votos individuais dos ministros, argumentando que isso poderia contribuir para um ambiente menos polarizado. Ele citou exemplos de votações apertadas e expressou preocupação com a hostilidade gerada quando os votos individuais são conhecidos publicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, Lula não especificou como um possível novo modelo de sigilo de votos no STF seria implementado, nem se referiu à possibilidade de tornar as votações secretas ou retirar a transmissão ao vivo das sessões pela TV Justiça.

Nos últimos dias, o ministro do STF Cristiano Zanin tem enfrentado pressões nas redes sociais devido a votos que foram interpretados como conservadores em temas como a descriminalização da maconha e a penalização da LGBTQIA+fobia. Zanin foi indicado por Lula em junho e assumiu sua cadeira no STF em agosto. Com a aposentadoria iminente da ministra Rosa Weber em setembro, o presidente tem sido instado a nomear uma mulher negra para a vaga, mas ainda não anunciou sua decisão.

Redação AM POST

Com informação do G1