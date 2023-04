Presidente reeleito da Aleam, Roberto Cidade agradece deputados e reforça compromisso com diálogo e independência entre poderes

Redação AM POST

Reeleito para o terceiro mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), agradeceu a todos os deputados estaduais e reafirmou seu compromisso em manter o diálogo, garantindo todas as condições para que os parlamentares possam exercer seus mandatos com o máximo de integridade e alcance, ao mesmo tempo em que reforçou que, embora componha a base do governo do Estado, a Casa manterá a independência que os poderes requerem.

“A política é feita de gestos e a Aleam demonstrou, mais uma vez, que está unida para que continuemos a exercer nossos mandatos com tranquilidade e que confia na nossa condução para o próximo biênio também. Tudo o que fizemos está dentro da legalidade, estamos respaldados pela Procuradoria da Assembleia e há ainda jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal que nos ampara. Há uma decisão do STF que modulou as eleições legislativas e que me deu a oportunidade de participar da eleição para o próximo biênio. Não foi nada açodado, tudo foi conversado e nós, enquanto deputados, temos a prerrogativa de mudar a Constituição. Vários estados estão fazendo isso”, esclareceu o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os estados que elegeram os presidentes das respectivas casas legislativas para o primeiro e segundo biênios está a Assembleia Legislativa de Rondônia, que escolheu o deputado estadual, Alex Redano como presidente. Escolhido por unanimidade entre os 24 parlamentares, Redano irá presidir o legislativo estadual rondoniense também no segundo biênio.

“Rondônia fez isso e outros estados vão fazer isso. Estamos respaldados com a procuradoria da Aleam e por juristas nacionais, ou seja, nós temos a sustentabilidade jurídica e política. Estou feliz, grato e honrado pela confiança de todos os deputados estaduais e vou continuar atuando como sempre fiz, mantendo o diálogo, procurando fortalecer o parlamento estadual, fortalecer a assembleia legislativa e trabalhando pelo bem desse estado que amo”, reforçou.

Feclam

Autor da lei que coloca o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam) no calendário oficial de eventos da Assembleia Legislativa, Cidade reforçou o convite para que os legisladores das Câmaras Municipais do interior do estado participem do evento que será realizado em Manaus, nos próximos dias 19 e 20 de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Feclam tem como característica a troca de conhecimento, informação e diretrizes para que possamos construir novos caminhos em favor da nossa sociedade. É um espaço democrático, de troca de aprendizado e que faz com que busquemos ser agentes públicos melhores, sempre no intuito de devolver para a população e para a sociedade as melhorias que desejam, que almejam. Estamos caminhando para a realização da nossa terceira edição e tenho certeza de que esse Fórum irá contribuir muito para o bom legislar, com os mandatos dos parlamentares do nosso Amazonas”, finalizou.