Presidente Roberto Cidade anuncia 1º Fórum das Casas Legislativas

Durante pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira, 25, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), anunciou o Primeiro Fórum das Casas Legislativas, onde irá reunir os deputados estaduais com vereadores e prefeitos dos municípios.

De acordo com o parlamentar, o encontro, que será realizado por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI), servirá para unir as lideranças políticas do Estado com o intuito de aprimorar a gestão pública no Amazonas.

“Será um encontro das casas legislativas e a Assembleia está tomando à frente disso. Por meio do CCOTI vamos disponibilizar cursos e outras ideias que estamos estudando. Vamos convidar todos os presidentes de Câmara, vereadores e também os prefeitos dos municípios”, destacou Roberto Cidade.

O presidente da Aleam informou, também, que serão retomadas as ações da Assembleia Itinerante, aonde a estrutura do Parlamento vai aos municípios para ver in loco a necessidade da população.

“Sabemos das dificuldades que a população do interior sofre. Levar a estrutura da Aleam aos municípios e poder colher in loco essas demandas é primordial para a melhoria na qualidade de vida da população e por isso, a Assembleia, seguindo todos os protocolos de saúde, voltará com a Assembleia Itinerante”, pontuou.

