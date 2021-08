Presidente Roberto Cidade anuncia Plano de Cargos e salários dos servidores da Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O tão sonhado Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deve se tornar uma realidade na gestão do Presidente deputado Roberto Cidade (PV). O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 10, no evento realizado pela Aleam em homenagem ao Dia dos Pais e também no plenário da Casa Legislativa, durante o pequeno expediente.

Continua depois da Publicidade

“Desde o primeiro dia que eu assumi eu conversei com o diretor-geral da Aleam, Wander Motta, para darmos o reajuste necessário aos servidores da Casa e nós já temos um estudo bem avançado e com certeza, a partir do ano de 2022, nós vamos conseguir dar esse reajuste”, pontuou.

O diretor-geral, Wander Motta ressaltou que o presidente Roberto Cidade tem se mostrado preocupado em atender os anseios dos servidores da Casa desde o início do mandato, mas sempre com pé no chão.

“Tudo aquilo que é para atender os servidores da Casa o presidente Roberto tem sido muito atencioso. Passados seis meses de sua administração vamos coroa-lo com êxito nos próximos meses, com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Este ano não podemos implementar nada, mas os estudos serão concluídos e até final de outubro ou novembro devemos estar aprovando e fazendo valer a partir do ano que vem”, disse.

Continua depois da Publicidade

Roberto Cidade ressaltou que o parlamento buscará fazer o que é melhor para o servidor. “Este ano tem uma Lei Federal que impede qualquer tipo de reajuste a servidores públicos, devido à crise causada pela pandemia do coronavírus, mas estamos trabalhando para fazer o que é melhor para os servidores da Aleam e ano que vem, se Deus quiser, esse reajuste será uma realidade”, finalizou.

* Com informações da assessoria de imprensa