Presidente Roberto Cidade assina requerimento de instalação da CPI da Pandemia na Aleam

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), assinou, nesta quinta-feira (1º), o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, proposta pelo deputado Dermilson Chagas (Podemos). Esta é a quinta assinatura colhida. Antes, além do proponente, Wilker Barreto (Podemos), Nejmi Aziz (PSD) e Delegado Péricles (PSL) já haviam sinalizado positivamente à Comissão, que precisa do aval de oito parlamentares para iniciar os trabalhos.

A CPI tem o objetivo de investigar os atos administrativos do Governo do Estado durante o período da pandemia do novo coronavírus, sobretudo a crise de oxigênio vivenciada no Estado em janeiro deste ano, bem como o aluguel do Hospital Nilton Lins, entre outros.

“Há muitos dias eu vinha pensando sobre a CPI que aconteceu no ano passado, uma CPI que com certeza teve frutos e um trabalho digno realizado por todos os membros. Esse ano a Assembleia Legislativa precisa continuar com esse trabalho. Então, como presidente deste Poder, quero dizer que estarei assinando a CPI da Pandemia. Tenho plena convicção que estou fazendo meu papel como parlamentar e presidente do Poder Legislativo”, afirmou.