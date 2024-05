Presidente Roberto Cidade destaca papel da Aleam na aprovação de projetos e programas que ampliam iniciativas de esporte e lazer

Notícias de Manaus – Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), participou nesta sexta-feira, 10/5, da entrega da Arena Betanhão e do Campo Noroeste, no bairro Betânia, zona Sul de Manaus.

Revitalizados pelo governo estadual, os espaços vão receber alunos dos programas Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), RespirAR e cidadãos em geral. Na ocasião, o deputado presidente destacou a importância do Parlamento Estadual na aprovação de projetos que viabilizam a implementação de programas esportivos, sociais e ambientais, favorecendo a melhoria na qualidade de vida da população manauara.

PUBLICIDADE

“A Assembleia Legislativa tem sempre papel fundamental em entregas importantes como esta. É o Legislativo Estadual que aprova os orçamentos e projetos importantes, como o Pelci e o RespirAR. Eles vão à Assembleia e a gente leva ao plenário. Foi assim também com a recriação da Secretaria de Esportes. Hoje, temos aqui uma obra magnífica e que veio pra mudar a história do esporte na zona Sul de Manaus. Fico feliz em ver a comunidade participando dessa entrega que proporciona mais qualidade de vida, principalmente para os jovens. É dessa forma que o governador Wilson Lima trabalha, fazendo entregas de verdade. São obras boas, não é maquiagem e nem pintura. É obra de verdade”, declarou Cidade.

Titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Elias Costa também destacou a participação da Assembleia Legislativa do Estado no processo de ampliação e revitalização dos espaços e de programas de esporte e lazer.

“A partir da aprovação na Aleam nós pudemos recriar a Secretaria de Esporte e Lazer e isso fez com que os investimentos do governo aumentassem no esporte. Fez com que nós renovássemos o RespirAR, o Pelci e o Mais Futevôlei nos Bairros. Mas o mais importante é o novo Plano Plurianual (PPA) do governo Wilson Lima, que coloca esses programas como políticas públicas do Estado, dando oportunidade ao Bolsa Esporte, fazendo patrocínios aos clubes de futebol, investimentos no futebol feminino e muito mais. São investimentos que resgatam o esporte na base e permite que tenhamos representantes nas Olimpíadas de Paris”, falou o secretário.

PUBLICIDADE

A entrega da Arena Betanhão e do Campo do Noroeste, espaços de esporte e lazer para a população, faz parte do processo de revitalização da área que compreende a retirada de mais de 1,3 mil famílias de casas à beira do Igarapé do 40, por meio do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+). O Prosamin+ é gerido pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Durante a solenidade, foi anunciado o montante de patrocínio aos atletas amazonenses que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria