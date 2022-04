Presidente Roberto Cidade é agraciado com a Medalha Militar nos 185 anos da Polícia Militar do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi agraciado no Dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar do Estado do Amazonas com a Medalha Militar, alusiva ao aniversário de 185 anos da corporação. A solenidade de ocorreu no Teatro Amazonas.

“Me sinto extremamente honrado por receber esta Medalha Militar. Tenho apreço pela corporação e muito respeito pelos valorosos homens e mulheres que se dedicam a servir o povo do Amazonas através da Polícia Militar do nosso Estado. Na Assembleia, os projetos em favor da PM e dos policiais militares recebem meu integral compromisso porque reconheço a importância de termos uma corporação fortalecida e entusiasmada. Foi assim com as progressões e com o auxílio fardamento, por exemplo. Reforço aqui que o meu mandato está à serviço da Polícia Militar do Amazonas”, afirmou.

Entre as principais leis aprovadas na Assembleia Legislativa, sob a presidência de Roberto Cidade, que afetam positivamente a corporação está a de Nº 5671/2021, que alterou as regras para o ingresso na Polícia Militar, o que permitiu a realização do concurso neste ano, e a de Nº 5747/2021, que cria o Serviço Extra Gratificado (SEG), no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas.

Sobre o SEG, mais recentemente, Roberto Cidade encaminhou indicação ao Governo do Estado, solicitando a isenção do pagamento de impostos sobre o valor referente a esse serviço.

“A intenção com essa indicação é evitar que os policiais se sintam desmotivados a participar do SEG. Conheço a sensibilidade do governador Wilson Lima e tenho certeza de que, se for possível, ele atenderá a esta indicação. Essa isenção será importante para os nossos valorosos policiais e bombeiros do Amazonas, e também para a população, que será beneficiada com a manutenção da segurança”, falou o presidente Roberto Cidade.

Medalha

A Medalha Militar é destinada a militares e civis que tenham prestado assinalados serviços à autarquia e que, pelo valor pessoal, tenham se destacado de modo a contribuírem decisivamente para o aperfeiçoamento e projeção da Corporação, no âmbito estadual e nacional. Além da Medalha Militar, foram entregues também as medalhas Tiradentes e Cândido Mariano.