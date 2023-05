Presidentes do Chile e Uruguai criticam Lula por defender Maduro

O discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado ontem (29), em defesa do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foi duramente criticado nesta terça-feira (30/5) pelos presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou e do Chile, Gabriel Boric, durante a Cúpula de Presidentes da América do Sul, em Brasília.

Ontem, em entrevista ao lado de Maduro, Lula disse que uma narrativa foi construída contra o regime venezuelano, sugerindo que haveria uma visão deturpada da comunidade internacional sobre a situação no país bolivariano.

Lacalle Pou afirmou que não cabe aos presentes na reunião escolher o governo venezuelano, mas que eles podem opinar.

“Devo dizer que fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já se sabe o que nós pensamos da Venezuela e do governo da Venezuela. Se há tantos grupos no mundo que tentam intermediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos, o pior que podemos fazer é tapar o sol com o dedo. Coloquemos o nome que tem, e vamos ajudá-los”, afirmou Lacalle Pou.

Gabriel Boric, no entanto, salientou a importância da presença de Maduro em organismos multilaterais e defendeu que é “nesses espaços em que se resolvem os problemas, e não atacando uns aos outros”. Após encontro com presidentes sul-americanos, em Brasília, o chileno disse a jornalistas ver “uma discrepância” entre as falas de Lula e “a realidade”.

“Isso, no entanto, não pode significar colocar para debaixo do tapete ou fazer vista grossa sobre assuntos que são de princípios importantes”, declarou o mandatário chileno, em fala à imprensa após a participação dele na cúpula.

“Eu manifestei respeitosamente que tenho uma discordância com o que o presidente Lula disse ontem, de que a situação de direitos humanos na Venezuela é uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é sério”, salientou.

Segundo ele, trata-se de uma questão de respeito aos refugiados venezuelanos que vivem em outras nações. “Eu tive a oportunidade de vê-la nos olhos e nas dores das centenas de milhares de venezuelanos que vivem no nosso país e exigem também uma posição firme e clara de respeito e de que os direitos humanos têm de ser respeitados sempre e em todo lugar, independentemente da inclinação política do governante do momento.”

Resposta de Lula

No encerramento da cúpula dos presidentes da América do Sul, Lula disse que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, em relação às críticas feitas ao líder venezuelano Nicolás Maduro.

“O Maduro é um presidente que faz parte do continente nosso, desse pedaço do continente americano. E o Maduro foi convidado e houve muito respeito com a participação, inclusive com os presidentes que fizeram críticas, fazendo críticas no limite da democracia. Porque, nessas reuniões, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Não é a primeira vez, já tivemos dezenas de reuniões e muita confusão. E é assim que a gente vai aprendendo a fazer”, declarou o petista.

Redação AM POST*