Pressionado, David Reis suspende licitação de ‘puxadinho’ de R$ 32 milhões e revoga a de picapes da CMM

Após pressão popular e determinação judicial, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis (Avante) resolveu suspender oficialmente o processo de licitação para a construção do prédio anexo 2, conhecido como “puxadinho” de quase R$ 32 milhões, e revogou o processo licitatório do aluguel de 41 picapes para uso das comissões da Câmara.

Na semana passada, uma decisão judicial determinou que fosse barrado os tramites para construção da obra do prédio anexo II da Câmara Municipal de Manaus (CMM), conhecida como “puxadinho”. Após a ordem judicial, foi publicado nessa terça-feira (21) no Diário Oficial da CMM a suspensão oficial do processo de licitação para a construção do prédio anexo 2.

Nesta quarta-feira (22), David Reis, revogou o processo licitatório do aluguel de 41 picapes para uso das comissões da Câmara ao custo de R$ 8,3 mil por mês, mesmo os vereadores tendo mensalmente a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), no valor de R$ 18 mil.

David Reis autorizou no dia 30 de agosto a locação dos novos veículos, com a exigência de que os carros devem ter, no máximo, um ano de uso (se forem seminovos), ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, seguro e autorização para rodar 5 mil quilômetros por mês.

Segundo o despacho, o presidente da CMM considerou o princípio da autotutela, que “permite à Administração Pública exercer controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os irregulares ou inoportunos”.

Porém, conforme informações de bastidores David Reis só está dando um tempo para a poeira baixar e depois voltar com as licitações, que para alguns vereadores e a população é “imoral”. O presidente ainda disse que a administração pública pode rever os seus atos a qualquer momento.